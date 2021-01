Česko posiluje zastoupení v Británii. Honorární konzulát v Peterborough povede Torák

Torák, který je romského původu, se do Británie přestěhoval v roce 1999. Jeho rodina severočeský Liberec opustila po údajných opakovaných fyzických útocích neonacistů. Ve městě Peterborough, které leží asi 120 kilometrů severně od Londýna, pracoval Torák jako policista.

Za práci pro romskou komunitu mu v roce 2015 udělila královna Alžběta II. Řád britského impéria. Hovoří anglicky, polsky a portugalsky. V současnosti je ředitelem charitativní organizace Compass a věnuje se práci pro českou a slovenskou komunitu v Británii.

„Je to člověk, který má velký respekt, a také je to člověk, který věřím, že by mohl pomoci i právě v následujících měsících v komunikaci s našimi spoluobčany,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

„Řada z nich stále neví, co musí udělat, aby se nedostali do problémů, až uplyne termín 30. června letošního roku, a nebyli pak ve Velké Británii třeba ilegálně,“ dodal ministr.