Německé předsednictví EU zvládlo dotáhnout své plány. Pomyslného žezla se ujmou Portugalci

Co si předsevzali, to také splnili: bezprecedentní záchranný ekonomický balík včetně řešení sporu s Maďarskem a Polskem, nová azylová politika, dokončení brexitu. Na začátku, tedy 1. června, to vypadalo jako těžká práce. „Přebíráme tento úkol v době, kterou Evropská unie ještě nezažila,“ komentovala ho kancléřka Angela Merkelová.

Diplomatický um vyžadovalo hlavně přesvědčit vlády ve Varšavě a Budapešti, že nemohou dostávat peníze od svých bohatších unijních partnerů, aniž by dodržovaly alespoň základní demokratická pravidla. Němci dokázali najít kompromis v situaci, která vypadala bezvýchodně.