Francie uvolňuje i zpřísňuje opatření. Lidé mohou svobodněji cestovat, Nový rok ale oslaví uvnitř

Šéf senátní menšiny demokratů Chuck Schumer řekl, že „nehodlá ve frontě předbíhat“. „Všichni bychom měli jít příkladem a hned, jakmile to bude vhodné a doporučené, se nechat očkovat a sdělit svým voličům, aby tak učinili také,“ řekl Schumer v pondělí ve svém projevu v Senátu.

V Bílém domě se covidem-19 už nakazilo mnoho lidí včetně Trumpa, takže debata o očkování je tam zvlášť složitá, napsal Politico. Ví se ale o tom, že opětovná nákaza je možná, takže vědci doporučují očkovat všechny.

Panuje shoda, že z představitelů mají dostat přednost lidé odpovědní za bezpečnost. Vedení Pentagonu má vakcíny dostat v nejbližších dnech stejně jako velitelství odpovídající za jaderné zbraně, lidé rozhodující o vnitřní a kybernetické bezpečnosti.

Fauci jedná s Bidenem o proočkování

Epidemiolog Fauci, který bude Bidenovým zdravotnickým poradcem, v pondělí řekl, že se do týdne nebo dvou nechá očkovat před televizními kamerami. Nyní jedná s Bidenem o tom, kdy se má nechat očkovat zvolený prezident. Dostat má vakcínu firem Pfizer a BioNTech, již je třeba aplikovat ve dvou dávkách v rozpětí 21 dní. Biden by měl být plně imunizován do své inaugurace, která se má konat 20. ledna. První dávku by tak měl dostat někdy koncem roku.

Člen Sněmovny reprezentantů Raul Ruiz, který v minulosti pracoval jako pohotovostní lékař, řekl, že peníze a moc by neměly rozhodovat o tom, kdo dostane vakcínu jako první. „Neměli bychom se s vakcínami dostat do situace, v jaké jsme byli při testování, kdy se atleti-milionáři mohli nechat testovat každý druhý den, zatímco ošetřovatelé, kteří pečovali o pacienty s covidem-19, se museli o test hlásit s týdenním předstihem, protože testů nebylo dost,“ řekl.

Jak připomíná Politico, v USA, které mají přes tři sta tisíc úmrtí s covidem-19 a nákazu potvrzenou u více než 16 milionů lidí, je zatím k dispozici jen několik desítek milionů vakcín. Někdejší ředitel Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Tom Frieden řekl, že teď je dost vakcín jenom pro zdravotníky a rezidenty domů pro seniory.