Francouzští rybáři vyhlíží pobrexitovou dohodu. Jednání mezi Británií a EU zatím průlom nepřinesla

Podle Šmída budou velkým problémem i kolony kamionů před eurotunelem, které by mohly podle odhadů dosahovat délky až čtyřicet kilometrů. Stačit zřejmě nebude ani spousta nově vybudovaných parkovišť a odstavných ploch. „Je to vidět teď, zejména ve středu a ve čtvrtek, kdy se hodně jezdí, kdy se Britové snažili předzásobit, tak řidiči parkovali na straně dálnice a policie to tolerovala,“ uvedl.

„Nemohli prodávat ryby do restaurací, trhy byly zavřené. Jsou ve velké krizi, a pokud by přišel tvrdý brexit, bylo by to pro ně velmi složité především z toho důvodu, že 80 procent ryb, které vyloví, jsou v britských vodách,“ upozornil Šmíd.

Rybáři ve Francii nyní tlačí na vládu, aby v žádném případě neustupovala a chránila jejich zájmy. Prezident Emmanuel Macron už podle Šmída naznačil, že pokud dohoda nebude pro Francii příznivá, tak na ni země nepřistoupí. V podobném smyslu se pak vyjádřilo i Německo.

„Každý se snaží získat co nejvíce, ze strany francouzských rybářů je ten tlak naprosto pochopitelný. Nechtějí přistoupit na žádné kompromisy protože vztah, který je v současnosti, jim vyhovuje naprosto nejvíce. Mají přístup do britských vod a pokud by ho ztratili, tak by pro ně byla situace úplně jiná,“ konstatoval zpravodaj.

Hlavní témata v Calais: brexit, rybolov a koronavirus

Calais podle Šmída vypadá jako mrtvé město už nyní, není to však kvůli brexitu, ale kvůli pandemii koronaviru. „Nejsou otevřené žádné restaurace a dokonce nejsou otevřená ani výdejová okénka. Abych pravdu řekl, tak v tuto chvíli se více mluví o důsledcích koronavirové krize než o brexitu samotném.“

Zpravodaj také upozornil na to, že není vyloučeno, že vláda tento týden rozhodne o zrušení druhého kola rozvolňování opatření. Situace to zatím údajně nedovoluje. Prezident Macron už dříve řekl, že aby mohlo dojít na další rozvolňování, musel by být denní přírůstek nově nakažených nižší než pět tisíc, v současné době je to však dvojnásobek.