Evropská komise proti rasismu a netoleranci zhodnotila Česko. Radí odstranit segregaci romských dětí

Navzdory nenávistným projevům vůči těmto komunitám není v Česku podle zprávy zaznamenáno mnoho incidentů nebo rasisticky motivovaných násilností. ECRI oceňuje nekompromisní postoj policie při předcházení protiromským protestům, které se snaží extremistické skupiny pořádat v místech s větší romskou komunitou.

Úřady nesbírají ucelené údaje o romské integraci

Zpráva konstatuje, že národní strategie integrace Romů prováděná v letech 2014 až 2020 bude doplněna novým šestiletým plánem, který má zlepšit životní podmínky Romů. Mnozí z nich se stále nacházejí v bludném kruhu nedostatečného vzdělání, což zužuje jejich uplatnění na pracovním trhu a vede k segregaci v bydlení.

Negativně to pak ovlivňuje jejich přístup ke zdravotní péči a dalším sociálním službám. Úřady neshromažďují ucelené údaje o integraci Romů a to komplikuje hodnocení přijatých opatření.

ECRI má dojem, že stále platí, že se romské děti dostávají do kategorie „oslabených“ častěji než ostatní. Doporučuje snížit počty romských dětí ve zvláštních školách. ECRI ocenila, že ČR v roce 2017 zavedla v předškolních zařízeních společný poslední ročník pro všechny pětileté děti.

V doporučení ECRI píše, že by měl být rozšířen mandát i kompetence ombudsmana, který by měl mít možnost kontaktovat zranitelné skupiny občanů prostřednictvím místních styčných úřadů. Policie by také do svých řad měla přijímat více příslušníků menšin. Zpráva obsahuje celkem 16 doporučení a její závěry jsou založeny na posouzení situace do 2. července 2020.