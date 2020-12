Vyjednavači Evropské unie a Británie opět zasedli. Pobrexitová dohoda stále chybí

Posun zatím znatelný není. Podle zpravodaje jsou však vyjednávání přísně tajná a na veřejnost se dostane jenom to, co si britský nebo unijní tým přejí, aby se ven dostalo. Není tak jasné, zda je hlavním tématem zmíněný rybolov.

Z Londýna podle Vostala neustále zaznívá, že právě Evropská unie by měla být tou, která ustoupí. Premiér navíc neustále ujišťuje Brity, že i bez pobrexitové obchodní a bezpečnostní dohody s největším obchodním partnerem bude Spojené království „mocně prosperovat“.

Podle zpravodaje stoupenci brexitu v neschopnosti dohodnout se vidí jakýsi „naschvál EU, která nechce respektovat britskou suverenitu“. Naopak odpůrci odchodu země ze sedmadvacítky kritizují vládu Borise Johnsna, že prý nežije v realitě a že si neuvědomuje, že hlavními obchodními mocnostmi ve světě budou po brexitu Spojené státy, Čína a Evropská unie. „(Kritici Johnsona tvrdí), že Británie bude hrát druhé housle, proto by bylo právě v zájmu ostrovního průmyslu a ekonomiky dobré, aby se s EU dohodla,“ dodal Vostal.

„Brusel se obává, že by mohly být evropské firmy znevýhodněné nějakou britskou státní pomocí. Británie se zase bojí toho, aby jí nebylo vyčítáno, že se řídí unijními pravidly. Je tak otázka, co se vlastně odehrává a jestli tím hlavním tématem je jedna desetina HDP britské ekonomiky, to znamená rybolov,“ uvedl zpravodaj.

The Times: Většina lidí vyjednávání bristké vlády kritizuje

Padesát procent Britů se v těchto dnech vyjadřuje ve smyslu, že brexitu litují. Naopak 39 procent lidí uvádí, že brexit je dobrá věc, jedenáct procent neví. Podle Vostala si navíc až šedesát procent Britů myslí, že vláda vyjednávání s EU nezvládá dobře. Čísla zveřejnil list The Times.

„Vidíme i pnutí v rámci Spojeného království, nadále je to tak půl na půl, nadále platí to, že například ve Skotsku, které hlasovalo proti brexitu, tak vidíme, jak se tamní regionální vláda skotské Národní strany snaží přimět voliče k tomu, aby (v jarních regionálních volbách) hlasovali pro tuto stranu a aby bylo další referendum o nezávislosti Skotska,“ řekl Vostal.

Proti brexitu hlasovalo také Severní Irsko. Rozdělení ve společnosti je tak podle britského zpravodaje stále patrné. Zároveň ale připomněl, že před rokem Boris Johnson v předčasných volbách získal drtivou většinu v parlamentu právě slibem, že brexit dokončí. „Uvidíme, jak se mu to podaří. Už za třicet dnů Británie poprvé pocítí, jaké jsou reálné dopady brexitu,“ doplnil.