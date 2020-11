Až bude přijata nová ústava, odejdu z čela země, prohlásil Lukašenko

Běloruský vládce Alexandr Lukašenko poprvé od začátku protestů naznačil, že odejde z čela země poté, co bude přijata nová ústava. Podle tamní tiskové agentury Belta ale neupřesnil, kam by se přesunul, či kdy by se to mělo stát. V Bělorusku se už několik měsíců konají protesty proti výsledkům srpnových prezidentských voleb, které byly podle opozice i EU zmanipulované.