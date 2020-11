Německá „loupež století“ ani po roce není objasněna. Stopy vedou do prostředí kriminálních klanů

Klenotnice ležící v samém srdci historického drážďanského Starého města patří k největším v Evropě, slouží k uchovávání cenných historických sbírek Saska z období od renesance až po klasicismus. Je součástí Státních uměleckých sbírek Drážďany a vznikla v 16. století. Veřejnosti jsou její sbírky přístupné od roku 1724.

Tato klenotnice saských kurfiřtů a králů z rodu Wettinů se nalézá v západní části Rezidenčního zámku a tvoří ji dvě části – Historická zelená klenba v přízemí a Nová zelená klenba v prvním patře. Název klenotnice byl odvozen od původního malachitového nátěru její klenby.

Současné prostory klenotnice vznikly při výstavbě západního křídla zámku v polovině 16. století. Nacházely se v přízemí pod kamennou klenbou, kde měly být cenné předměty a dokumenty bezpečně uloženy a chráněny před případným požárem. To se ještě nepočítalo s jejich vystavením.

Využít potenciál sbírek se rozhodl až saský kurfiřt a polský král August II. Silný. Za tímto účelem nechal v letech 1723 až 1729 přestavět devět místností, kde vznikla přístupná klenotnice, dnešní Historická zelená klenba. Barokní přestavbou pověřil architekta Matthäuse Daniela Pöppelmanna, jenž projektoval i nedaleký Zwinger.

Za druhé světové války byly při náletu v únoru 1945 tři z devíti výstavních místností zničeny. Sbírky naštěstí zkáze unikly, protože je předtím převezli do nedaleké pevnosti Königstein. Na konci války byly sbírky odvezeny do Sovětského svazu a odtud se v roce 1958 vrátily zpět do Německa. V letech 1959 až 2004 byly přechodně k vidění v drážďanském Albertinu.

Rekonstrukce celého Rezidenčního zámku začala v 60. letech a v roce 2004 se v prvním patře otevřela Nová zelená klenba, jež zahrnuje výstavní prostory v moderním stylu. A o dva roky později se otevřely rekonstruované prostory Historické zelené klenby v barokně vyzdobených místnostech. Do rekonstrukce celé Zelené klenby investovalo Sasko celkem 45 milionů eur.

V červnu 2009 navštívil Historickou zelenou klenbu americký prezident Barack Obama spolu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Z celkového množství víc než čtyř tisíc uměleckých předmětů byly v prostorách klenotnice vystaveny ty nejcennější exponáty. V Nové zelené klenbě víc než tisíc z nich, zatímco v Historické zelené klenbě, která zaujme i barokní výzdobou, asi tři tisíce. Nejznámějším exponátem je 41karátový Drážďanský zelený diamant, který je největším kamenem svého druhu na světě.