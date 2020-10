Velká Británie zavře v nejhůře zasažených oblastech bary a tělocvičny

Do této nejpřísnější kategorie nyní patří jen hrabství Merseyside v severozápadní Anglii, kam spadá město Liverpool. Podle deníku The Guardian by konkrétní soupis toho, která oblast patří do které kategorie, měl být zveřejněn ještě v pondělí večer.

U druhého stupně, který bude třeba v Manchesteru, začne platit zákaz návštěv v domácnostech. U prvního stupně budou platit současná opatření, tedy zavírání hospod ve 22 hodin a zákaz setkávání více než šesti lidí.

Pondělní denní přírůstek nakažených koronavirem ve Velké Británii je vyšší než nedělní, úřady zaznamenaly ve Spojeném království za poslední den 13 972 nově nakažených. S covidem-19 v pondělí podle vládní statistiky zemřelo 50 osob. Británie zůstává s více než 600 tisíci nakaženými koronavirem 12. nejpostiženější zemí v celosvětové statistice připravované Univerzitou Johnse Hopkinse.