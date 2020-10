Policie v Berlíně vyklidila poslední velký squat, čekají se nepokoje

Obyvatelům komuny nazvané Liebig 34, která v různých formacích obývala budovu 30 let, vypršela nájemní smlouva před dvěma lety. Od pátečního rána kolem budovy zasahuje policie, vzduchem už létaly lahve a došlo k zatčením. Několik desítek obyvatel squatu a jejich sympatizantů z celého Německa vytvořilo živou barikádu, policie tak pronikla do domu pomocí žebříku z oken ve vyšších patrech.

„Kolem pátečního poledne už policie zadržela a předvedla všechny obyvatele squatu, při samotné akci nedošlo k velkému střetu, který by odpovídal nasazení bezpečnostních složek,“ hlásil z místa zpravodaj ČT Martin Jonáš.

Eskalace konfliktu ale možná přijde až později během pátku. Na místě se čekají tisíce protestujících a v berlínských ulicích by to podle pozorovatelů mohlo bouřit i několik dní za sebou. Policie tak od rána nasadila 1500 policistů, celkově by jich ale mohlo být v ulicích až pět tisíc.

Ve squatu usilovali o „funkční utopii proti patriarchálnímu útlaku“



Přímo na Liebigstrasse jsou buldozery a obrněné transportéry či horolezecký policejní tým, který už kontroloval střechy blízkých domů. Dotyčnou budovu obývalo asi 40 lidí. V okolí domu bylo v minulosti zničeno či poškozeno několik stovek automobilů.

Nepokoje začaly v Berlíně už v minulém týdnu, kdy skupina anarchistů přerušila elektrické vedení, což částečně přerušilo provoz městských vlaků a metra. Berlín má bohatou historii obsazování prázdných domů skupinami, kteří se pokoušejí o alternativní životní styl, obyvatelé squatu Liebig 34 například hlásají „funkční utopii proti patriarchálnímu útlaku“ a podle nich dům sloužil třeba jako útočiště pro příslušníky menšin.