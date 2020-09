Německo zpřísní opatření zřejmě až v půlce října, výjimky pro pendlery chce zachovat

Snadné každodenní překračování hranice za prací je důležité nejméně pro 60 tisíc Čechů. Tolik jich podle Asociace pendlerů z Česka do Německa dojíždí. Protože od pátku minulého týdne je celé Česko na německém seznamu rizikových oblastí, je cestování do Německa omezeno.

Hranice uzavřené nejsou, pro vstup do Německa z rizikové oblasti je ale požadován negativní test, který není starší než 48 hodin. Pokud ho člověk nemá, musí nastoupit do karantény a rozboru se podrobit nejpozději do 72 hodin. Od začátku října pak měla být karanténa vyžadována plošně s tím, že ukončit by ji bylo možné až po pěti dnech negativním testem. Toto omezení ale podle Altera začne platit nejspíše až od 15. října. Výjimky z těchto povinností mají mimo jiné řidiči kamionů, pendleři či lidé projíždějící Německem.

Výjimky budou platit i po říjnovém zpřísnění podmínek, není ale vyloučeno, že v případě pendlerů budou rozšířeny o testy. Vedení bavorského okresu Cham již předem avizovalo, že Češi jezdící do Bavorska za prací budou mít rozbory k dispozici zdarma.

Režim na hranicích určí spolkové země

Jak přesně budou karanténní opatření pro překračování hranic vypadat, je podle spolkového ministerstva zdravotnictví v kompetenci jednotlivých spolkových zemí. Bavorské ministerstvo zdravotnictví na svém webu uvádí, že výše zmíněné výjimky platí do 3. října a že v případě potřeby budou prodlužovány. Uzavírat hranice Bavorsko nechce, v úterý to prohlásil tamní premiér Markus Söder.

Saská ministryně zdravotnictví Petra Köppingová v úterý oznámila, že Sasko umožní bez povinné karantény krátkodobé překračování hranic mezi Německem a Českem. Do Saska bude z Česka možné vstoupit na 24 hodin, Němci pak budou moci v Česku zůstat až 48 hodin. Příslušné nařízení podle středečního oznámení saského ministerstva zdravotnictví vstoupí v platnost od 1. října. Pro delší cesty je pro návrat z rizikové oblasti nadále nezbytný negativní test, nebo karanténa s následným rozborem v Německu.