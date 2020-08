Černohorci volí parlament. Hlasování je „referendem o prozápadní vládě“

Djukanovič vede Černou Horu od roku 1990. Země pod jeho vedením vystoupila v roce 2006 ze společného státního svazku se Srbskem a v roce 2017 vstoupila do NATO. Po celou tuto dobu je Djukanovič –⁠ s několika kratšími přestávkami –⁠ buď premiérem či prezidentem země, připomíná web stanice Radio Svobodná Evropa/Radio Svoboda (RFE/RL).

Djukanovič prosazuje prozápadní orientaci země a jeho DPS, nejsilnější černohorská strana, stojí v čele aliance Rozhodně pro Černou Horu, která je i nyní favoritem voleb. Djukanovič a jeho spojenci však mohou čelit „jedné ze svých největších volebních výzev“, neboť nedělní hlasování je „referendem o vládě a její všeobecně prozápadní agendě“, píše RFE/RL.

Podle posledních průzkumů by měla DPS vyhrát, a to se ziskem zhruba 35 procent hlasů. Zřejmě by to ale nestačilo na vládu bez partnerů. Očekává se totiž vzestup opozičních stran v čele s koalicí Demokratická fronta (DF), které průzkumy přisuzují zhruba 25 procent hlasů.

Přední členové DF odsouzeni za přípravu převratu

Demokratická fronta je pro posílení vztahů se sousedním Srbskem a s Ruskem. V jejím čele stojí nestranický univerzitní profesor Zdravko Krivokapič, vysoko na kandidátní listině pak je například Marko Milačič, který v předchozích letech vedl kampaň proti NATO a několikrát na veřejnosti pálil vlajky Aliance.

Dva přední představitelé DF, Andrija Mandič a Milan Kneževič, byli loni společně s příslušníky ruské rozvědky GRU a srbskými nacionalisty odsouzeni –⁠ zatím nepravomocně –⁠ za pokus o převrat. Pučisté podle obžaloby plánovali před parlamentními volbami v roce 2016 svrhnout prozápadní vládu, zabít premiéra Djukanoviče a dosadit k moci proruské vedení.