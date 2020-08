Šest amerických států podalo žalobu na poštu kvůli volbám

„Volby se blíží a já chci ujistit členy výboru i americkou veřejnost, že pošta je schopná a odhodlaná doručit volební lístky bezpečně a včas. Tato svatá povinnost je mou hlavní prioritou od této chvíle až do dne voleb,“ řekl senátorům DeJoy.

Přes ujišťování o tom, že snižování výdajů podniku a škrty rychlost doručování hlasů nijak nepoznamenají, podalo šest států žalobu právě kvůli tomu, že se takového scénáře obávají. K žalobě se připojily Pensylvánie, Kalifornie, Delaware, Maine, Massachusetts, Severní Karolína a také hlavní město Washington.

DeJoy, kterého do čela Poštovní služby Spojených států (USPS) před několika měsíci dosadil současný prezident Donald Trump a který je podle amerických médií štědrým sponzorem Republikánské strany, nyní tvrdí, že většinu změn v doručování zásilek odloží do doby po listopadových volbách. Demokraté se ale obávají, že právě zdržení v doručování zásilek může vést k tomu, že některé volební lístky nebude pošta schopna doručit dostatečně včas na to, aby mohly být započítány. Samotná pošta před časem takové varování zaslala vedení většiny států.