Kontroverze kolem závěrečných zkoušek v britském školství. Johnsonova vláda je pod tlakem

Na rozdíl od mnoha evropských zemí se letos britská vláda rozhodla závěrečné zkoušky na státních školách úplně zrušit. Závěrečné testy jsou ale důležité pro další fáze studia. Například výsledky ze zkoušek A-level, které jsou obdobou českých maturit, jsou jedním z kritérií k přijetí na vysoké školy.

Britské úřady se tak rozhodly, že výsledné známky mají určit učitelé na základě celkového prospěchu a přístupu ke studiu. A právě v tomto bodě přichází řada problémů. Odpovědné orgány totiž udělaly několik zásahů do finálních hodnocení, aby se pak vrátily zas k původnímu návrhu.

Algoritmus dramaticky změnil známky

Vládní úřad Ofqual , který se zabývá celým procesem testování, hodnocení a kvalifikací, v létě do celé věci vstoupil. Politici totiž začali reagovat na hlasy, které připouštěly možnost zaujatosti a neregurélnosti zkoušek. V normální praxi totiž jsou testy vydány jednotně pro všechny příslušné studenty, podobně jako státní maturity v Česku.

Ofqual se rozhodl pro bezprecedentní krok, aby se vyhnul meziroční inflaci výsledků žáků. Vytvořil algoritmus, který upravoval známky navržené učiteli v kontextu výsledků dané školy z předchozích let.

Britský deník The Guardian přišel s odhalením, že algoritmus Ofqualu zhorší hodnocení učitelů na středních školách v téměř čtyřiceti procentech. Výsledná známka by tak byla velké části studentů snížena jen na základě úspěšnosti celého školního zařízení. Znevýhodnění by byli studenti ze škol ze sociálně slabšího prostředí, kde úroveň vzdělávání není tak vysoká.