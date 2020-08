O osudu zadržených jejich příbuzní často nevědí a policie mlčí, říká spolupracovník ČT v Bělorusku

„Někde se shromáždí skupinky lidí, dejme tomu, že je to na místě, kde má začít demonstrace, ale spousta lidí se u toho octne nevinně. A teď přijede malý černý mikrobus s tmavými skly, z něj vyskáčou těžkooděnci a lidi začnou sbírat. Kdo se jim právě nelíbí nebo u koho mají pocit, že má na sobě opoziční symboliku, toho prostě vezmou a zatáhnou do auta,“ popsal zatýkání v Bělorusku spolupracovník ČT v Minsku Tomáš Vlach.

„Někdo z rodiny vám zmizí a policista z toho okrsku vám potom nevolá – zadrželi jsme vašeho manžela nebo vašeho syna, přijeďte si pro něj – nic takového není. Člověk zmizí, neví se o něm, příbuzní se musí nějakým způsobem dozvědět, co se s ním stalo. Někdy to třeba probíhá celé desítky hodin, než se vůbec dozví, kde je umístěn. Policie se neobtěžuje, že by informovala příbuzné, že jejich příbuzný je zatčen,“ dodal Vlach.

Potvrzuje to i mluvčí Amnesty International Erik Bartoš. „O spoustě lidí nemáme informace, jejich rodiny nevědí, co s nimi je, de facto se dá říct, že jsou svým způsobem pohřešovaní a čekáme na zprávy, jak to s nimi vypadá. Režim i v tomto ohledu poskytuje jen některé informace, nebo žádné.“

K dispozici jsou podle něj útržkovité zprávy. „Režim zadržuje a pravděpodobně bude zadržovat obrovské množství lidí, tak se k nám dostávají zprávy o tom, že někteří lidé jsou propuštěni, protože režim už nemá dostatek míst, kde ty lidi shromažďovat. To je absurdní,“ dodává Bartoš.