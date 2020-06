Američan Whelan doufá ve výměnu za Rusy, proti odsouzení za špionáž se neodvolá

Moskevský městský soud 15. června uznal Whelana vinným ze špionáže a potrestal jej šestnácti lety v nápravném zařízení s přísným režimem. Rozsudek podle advokáta vstoupí v platnost 26. června.

„Dnes (v úterý) jsme se setkali ve vazební věznici. Po debatě jsme se rozhodli nepodat odvolání proti rozsudku, protože stejně nevěří v ruské soudnictví. Doufá, že v nejbližší době bude vyměněn za Rusy odsouzené ve Spojených státech,“ přiblížil advokát Žerebjonkov.

Moskva a Washington podle Interfaxu jednají o možnosti vyměnit Whelana hned za dva Rusy, za obchodníka se zbraněmi Viktora Buta a pilota Konstantina Jarošenenka.

But byl odsouzen v USA v listopadu 2011 k 25 letům za mřížemi za spiknutí s cílem prodat kolumbijské povstalecké skupině FARC velkou zásilku zbraní. O dva měsíce dříve si Jarošenko vyslechl rozsudek, kterým byl poslán do vězení na dvacet let kvůli pašování velké zásilky kokainu. But byl původně zadržen na žádost USA v Thajsku a Jarošenko v Libérii; Rusko marně protestovalo proti vydání svých občanů do Spojených států.