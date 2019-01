Do Moskvy jel na svatbu, ne kvůli špionáži, tvrdí rodina Američana zadrženého v Rusku

„Děláme si velké starosti o jeho bezpečnost a zdraví,“ stojí v prohlášení zveřejněném jménem rodiny na Twitteru. „Jeho nevina nebudí žádné pochyby a doufáme, že jeho práva budou respektována,“ dodala rodina.

Ruská tajná služba FSB v pondělí oznámila, že v pátek zadržela v Moskvě amerického občana Paula Whelana, kterého podezírá ze špionáže. Američanovi, který byl podle FSB přistižen při činu, hrozí za výzvědnou činnost deset až dvacet let za mřížemi.

Do Ruska podle rodiny přijel na svatbu kamaráda

Whelan, který se narodil před 48 lety v Kanadě, je ředitelem mezinárodní bezpečnosti ve společnosti BorgWarner Group, výrobce automobilových součástek se sídlem poblíž Detroitu, sdělil jeho bratr několika americkým médiím. Do Moskvy přicestoval kvůli sňatku bývalého kolegy z námořní pěchoty s jednou Ruskou. V Moskvě žil v hotelu Metropol.

„Paul je bývalý příslušník námořní pěchoty, pracoval v soukromé bezpečnosti, je si velmi dobře vědom zákonů a rizik spojených s cestováním do některých zemí,“ řekl jeho bratr televizi CBC News. „Neexistuje možnost, že by podstoupil nebezpečí porušení zákona a že by se dopustil špionáže při cestě do Moskvy,“ řekl.

Rodina, která se znepokojovala, protože od pátku o něm neměla žádné zprávy, se dozvěděla o jeho zatčení až v pondělí z médií. Od té doby je v kontaktu s americkými úřady, které ještě nemohly obviněného navštívit.