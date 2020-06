Rusko a USA jednají o výměně Whelana za dva Rusy

Obchodník se zbraněmi Viktor But byl odsouzen v USA v listopadu 2011 k 25 letům za mřížemi za spiknutí s cílem prodat kolumbijské povstalecké skupině FARC velkou zásilku zbraní. O dva měsíce dříve si pilot Konstantin Jarošenko vyslechl rozsudek, kterým byl poslán do vězení na 20 let kvůli pašování velké zásilky kokainu. But byl původně zadržen na žádost USA v Thajsku a Jarošenko v Libérii; Rusko marně protestovalo proti vydání svých občanů do Spojených států.

V minulosti se v médiích objevily zprávy, že Rusko chce za Buta a Jarošenka vyměnit uvězněného ukrajinského filmového režiséra Oleha Sencova. Ten se nakonec dostal na svobodu díky výměně vězňů mezi Ruskem a Ukrajinou, dojednané po zvolení nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.