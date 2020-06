Libertas do USA připlula před 135 lety. Poté vítala v Novém světě imigranty

Jeden z ikonických symbolů Spojených států připlul před 135 lety do New Yorku rozložený v bednách. Sochu Svobody Francouzi poslali do Nového světa jako symbol přátelství mezi oběma zeměmi. Právě Francie totiž americkým osadníkům poslala vojenskou pomoc do války za nezávislost na Velké Británii, která začala v roce 1776.