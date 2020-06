Nejvyšší soud USA odmítl sexuální diskriminaci na pracovišti

Verdikt se týká klíčového ustanovení v zákoně o občanských právech z roku 1964. To zakazuje zaměstnavatelům diskriminovat osoby na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, národnosti a vyznání. Šest z devíti soudců Nejvyššího soudu vyjádřilo názor, že „Článek VII“ před diskriminací chrání i zástupce sexuálních menšin.

Agentura AP verdikt hodnotí jako „významné vítězství pro práva LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob) před konzervativním tribunálem“.

Rozhodnutí je důležité pro asi 11,3 milionu lidí v USA

Soudce Neil Gorsuch v odůvodnění rozsudku uvedl, že propuštění zaměstnance za to, že je homosexuál nebo transgenderový člověk, je protizákonné, protože v rozhodnutí hraje roli pohlaví.

Propuštěný v takovém případě přišel o práci v důsledku „vlastností nebo činů“, které by zaměstnavatel u osoby jiného pohlaví nebral v potaz, což je přesně to, co Článek VII zakazuje. Podle většiny soudců je tedy jasné, že federální zákon chrání i zástupce sexuálních menšin.