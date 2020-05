Venezuela očekává íránské ropné tankery, sleduje reakci USA

Americká armádní plavidla včetně torpédoborců a jiných bitevních lodí podle amerických představitelů dohlížejí v Karibském moři na to, aby se obchodníci s drogami nesnažili využít ve svůj prospěch koronavirovou krizi.

Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino ve středu uvedl, že íránské tankery po připlutí do národních vod přivítá venezuelská lodní a letecká flotila, která je doprovodí do přístavu v situaci, kdy se v Karibském moři pohybuje americká flotila.

Venezuela vnímá přítomnost americké flotily jako hrozbu, i když USA neoznámily ani nenaznačily, že by se chystaly íránským tankerům v cestě bránit. Venezuela i Írán nicméně čelí ze strany USA ekonomickým sankcím a Washington podle The Wall Street Journal hledá způsob, jak íránské dodávky do Venezuely zastavit.

Tankery by měly do Venezuely připlout v příštích dnech. Dodávka ropy má zmírnit nedostatek pohonných hmot v zemi. Ten je natolik zoufalý, že se na benzinových pumpách po celé zemi včetně hlavního města tvoří několikadenní fronty. Padrino přirovnal dovážku íránské ropy k humanitární pomoci v boji s koronavirem, kterou zemi poskytly Čína a Rusko. Podle velvyslance Venezuely v OSN Samuela Moncandy by pokus o jejich zastavení byl zločin proti lidskosti.