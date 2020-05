Trump ve sporu s Faucim. Varování k otevírání škol označil za nepřijatelné

„Pokud nepřijmeme adekvátní opatření, bude to mít neblahý dopad s větším počtem infikovaných a mrtvých,“ varoval Fauci. Podle něj je spěch a obcházení doporučení kvůli opětovnému nastartování ekonomiky nebezpečné. Z jeho lékařského pohledu je otázkou, zda bude bezpečné otevřít na podzim školy.

Ekonomické škody způsobené zavedenými opatřeními jsou obrovské. Prezident proto podporuje jejich rozvolnění. S pohledem epidemiologů jako je Fauci absolutně nesouhlasí.

„Mám za to, že by školy měly určitě otevřít. Naše země se musí vrátit zpět k normálu nejrychleji, jak je to možné,“ reagoval americký prezident Donald Trump.

Trump poznamenal, že přijatelné by pro něj bylo pouze oddálení nástupu do škol v případě učitelů „určitého věku“. Ti by podle něj měli v klidovém režimu zůstat ještě několik následujících týdnů. „ U mladých dětí, tedy myslím u žáků, je to opravdu, jen se podívejte na statistiky, je to celkem úžasné,“ poznamenal Trump.

Konzervativní média Fauciho kritizují