Slovensko otevírá hotely a obchody, USA hlásí za den dvojnásobný nárůst obětí koronaviru

Ve Spojených státech za posledních 24 hodin zemřelo na komplikace související s koronavirovou infekcí 2333 lidí, což je více než dvojnásobek oproti předchozímu dni. Uvedla to americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU).

Hranice se sousedními zeměmi Bratislava plánuje otevřít až poté, co v těchto státech klesne výskyt koronaviru na úroveň Slovenska. Země od 25. dubna ani jednou nezaznamenala dvouciferný denní přírůstek počtu nakažených. Celkem jich eviduje 1421. Počet obětí je 25.

Prezident Spojených států Donald Trump si v úterý prohlédl továrnu na respirátory v americkém státě Arizona. Ústa a nos si ale během inspekce rouškou nezakryl, ačkoli je zaměstnanci nosí. Zakrývat si ústa a nos sice Američanům jako preventivní opatření před šířením koronaviru doporučuje federální vláda, Trump toto doporučení ale nedodržuje.

Během návštěvy Arizony, která byla Trumpovou první cestou mimo Washington od konce března, prezident hovořil optimisticky o hospodářském zotavení. Rovněž prohlásil, že ekonomický život by se měl co nejrychleji vrátit k normálu. Kvůli dopadům koronaviru se v USA bez práce ocitly miliony lidí.

„Postihne to některé lidi? Ano. Dopadne to na některé těžce? Ano. Ale musíme naši zem otevřít a musíme to udělat brzy,“ řekl Trump.

Německá vláda nechá rušení karantén na spolkových zemích

Vláda německé kancléřky Angely Merkelové chce odpovědnost za další zmírňování karanténních opatření přenechat jednotlivým spolkovým zemím, v případě opětovného zhoršení ale trvá na zpřísnění podmínek.

Spolková vláda rovněž souhlasí s otevřením všech obchodů nehledě na velikost prodejní plochy či s postupným návratem školáků do tříd, naopak zakázány mají být přinejmenším do konce srpna všechny akce s velkou návštěvností.