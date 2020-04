Letošní ramadán bude jiný. Muslimské země zavedly přísná opatření

Také v Izraeli, kde žije velké množství Arabů, budou svátky probíhat jinak než obvykle. „To, co teď zažijí izraelští muslimové, je téměř to samé, co zažívali izraelští židé během svátku pesach minulý měsíc. Oba svátky jsou typické velkým mezilidským rozměrem, lidé večer sedí venku, setkávají se. To vše je nyní zrušeno. Už v březnu docházelo k porušování některých nařízení a musela zasahovat policie. Myslím ale, že tendence nařízení porušovat bude menší.“

Prezident Egypta Abdal Fattáh Sísí pak vyzval občany, aby i během nadcházejícího muslimského postního měsíce dodržovali pokyny ministerstva zdravotnictví, nesdružovali se a myli si důkladně ruce.

Nejlidnatější muslimská země na světě Indonésie ohlásila 283 nově nakažených a 19 úmrtí, takže celkově počet potvrzených případů stoupl na 7418 a úmrtí na 635. Guvernér Jakarty Anies Baswedan oznámil, že do 22. května prodlužuje rozhodnutí o izolaci lidí. Chce také zajistit, aby se místní o postním měsíci ramadánu modlili doma, ne společně.

„Letošní ramadán bude jiný. Obvykle se modlíme v mešitě, letos ale zůstaneme doma,“ sdělil guvernér. Jakarta sice nevyhlásila úplnou uzávěru, ale Baswedan řekl, že chce zpřísnit opatření týkající se shromažďování na veřejnosti.