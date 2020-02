Konstanta slovenské politiky. Robert Fico zatím zůstává, volby ale mohou vše změnit

Počítá se všemi variantami: že jako vítěz voleb odejde do opozice, kde bude působit jako „seriózní, profesionálně připravená levicová opozice“, ale i s tím, že bude pokračovat jako součást vládní koalice. „Ačkoliv teď nemám absolutně představu, jak by to celé mohlo vypadat,“ připustil měsíc před volbami, které dost možná rozhodnou o jeho dalším politickém osudu.

Sám nevylučuje, že se Slováci v dohledné době budou muset k volebním urnám vrátit. „Není to nastavené tak, že by byl někdo schopný sestavit stabilní silnou vládu. Sami si klademe otázku, zda jsme někdy stáli před tak nepředvídatelnými výsledky, jaké nás čekají 29. února,“ říká.

Jeho sliby Slovákům však zní stejně jako dřív: „Nedovolíme ve Smeru, aby migranti okradli naše penzisty o třináctý důchod. Říkám to smrtelně vážně. Tak, jak jsme už jednou zastavili migrační vlnu, budeme ji zastavovat znovu všemi silami. Odmítáme, aby migranti okrádali naše důchodce (…) Mám pocit, že pan Kiska by otevřel tuto zemi i viru. Nejen migrantům.“

„Rozložený stát“

„Jaký bude Ficův historický odkaz?“ ptá se slovenský publicista Igor Daniš. „To že úspěšně takticky zvládal politický marketing? Nebo že jeho vlády uměly řídit stát a byly sociální? Jak ukazuje poslední vývoj, je to iluze postavená na vodě. Ať podléhal vlivným lidem v pozadí, či nikoliv, nese přímou zodpovědnost za to, že naše instituce rozložil do takové míry, jak to ukazují Kočnerovy nahrávky,“ míní publicista.

Právě uniklé hovory Mariana Kočnera, jednoho z obviněných v případu vraždy Jána Kuciaka, prozrazují, jak velkou moc tento kontroverzní podnikatel na dění v zemi měl. V zemi, které Robert Fico, potažmo jeho Smer, vládne s krátkou přestávkou dvanáct let.