Džihádisté zaútočili na kostel v Burkině Faso. Obětí jsou přes dvě desítky

„Ozbrojená teroristická skupina zaútočila na kostel ve vesnici Pansi při nedělní bohoslužbě,“ uvedl bezpečnostní zdroj. Útočníci zabili i pastora. Zranění byli následně evakuováni do dvou nedalekých vesnic. Po útočnících úřady stále pátrají.

Proti radikálům zasahují tisíce Francouzů

Podobné útoky jsou podle AFP stále častější, a to i v sousedních Mali a Nigeru. Jen loni při útocích džihádistů v těchto třech zemích podle OSN zahynuly čtyři tisíce lidí.

Bezpečnostní situaci se tam snaží zlepšit francouzská armáda. V neděli byl na základně v Burkině Faso nalezen mrtvý francouzský voják, napsala AFP s tím, že příčina jeho smrti je zatím v šetření. Voják působil ve francouzské protiteroristické misi Barkhane.

Francie tuto operaci zahájila v srpnu 2014 a loni vyzvala k účasti evropské spojence. Členové mise v severní Africe začátkem února zneškodnili více než třicet islamistů operujících v Mali, Nigeru a Burkině Faso.

Paříž aktuálně do regionu vysílá posily a její kontingent by se měl do konce měsíce rozrůst ze 4500 na 5100 vojáků.