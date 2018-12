Českých vojáků v Mali přibylo. Nově chrání výcvikovou základnu

Příprava malijských rekrutů probíhá na výcvikové základně Kulikoro. Právě tam je nově česká strážní jednotka. „Doprovázíme mentory při jejich výcviku místních vojáků. Zároveň máme práci při ochraně základny plus síly rychlé reakce při jakémkoli problému,“ vysvětluje zástupce velitele 1. české jednotky EUTM v Kulikoru nadrotmistr Milan Hejč.

Pro Milana Hejče je africká mise šestou zahraniční operací, předtím třikrát sloužil v Afghánistánu. „Jezdíme mentorovat a doprovázet mentory i do prostorů, kde je to vážnější, je tam víc problémů a různé útoky. Ale co se týká srovnání s Afghánistánem, tak je to nesrovnatelné,“ dodává.