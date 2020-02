První z kola ven. Republikán Walsh vzdal kampaň, v boji proti Trumpovi ale bude pokračovat

Bývalý kongresman Joe Walsh, který se proti prezidentovi Donaldu Trumpovi ucházel o prezidentskou nominaci republikánů, ukončil svou kampaň. Oznámil to v pořadu New Day televize CNN, kde řekl, že Trumpa sice nedokáže zastavit ve stranických primárkách, učiní ale vše pro to, aby v listopadu zabránil jeho znovuzvolení do Bílého domu.