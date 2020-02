Šéf FBI: Komunistická Čína je největší hrozbou pro USA. Špioni kradou technologie i výzkum

5G

Ministr spravedlnosti William Barr ve čtvrtek prohlásil, že Spojené státy ohrožuje také čínské úsilí o dominanci na poli mobilních sítí páté generace (5G). Spojené státy a jejich nejbližší spojenci by podle něj měli „aktivně zvážit“ návrhy na „americké vlastnictví kontrolního podílu“ ve firmách Ericsson a Nokia: „Pokud by za jednou či oběma firmami stály náš velký trh a finanční síla, udělalo by to z nich mnohem impozantnějšího konkurenta.“

Spojené státy firmu Huawei kvůli podezření ze špionáže pro čínskou vládu vyloučily z budování sítí 5G a ke stejnému postupu se snaží přimět i své spojence. Huawei je největším světovým výrobcem telekomunikačních zařízení. Firma tvrdí, že ji Washington chce od sítí nové generace odříznout proto, že žádná americká firma nemůže nabídnout odpovídající technologii za konkurenceschopnou cenu.

Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) předloni označil technologie Huawei a další čínské firmy ZTE za bezpečnostní riziko. Varování se týkalo systémů zařazených do takzvané kritické informační infrastruktury. Některé státní instituce pak omezily používání produktů těchto firem.