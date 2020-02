Bytová krize tématem irských voleb. Průzkumy vedou nacionalisté, strana premiéra Varadkara je třetí

Nahrávat by mu teoreticky mohly i některé ekonomické ukazatele. „Naše ekonomika nikdy nebyla silnější, více lidí má práci než kdykoli dřív, příjmy rostou, chudoba klesá a ve veřejných financích je opět pořádek,“ uvedl současný irský premiér.

„Nabízíme (voličům) možnost ochránit výhody, kterých jsme v posledních letech jako země dosáhli, a napravit věci, které musí být napraveny. Je to změna, které můžete věřit, a budoucnost, na kterou se můžete těšit,“ řekl během předvolební kampaně Varadkar.

Ceny bytů rostou, stále víc rodin končí na ulici

Zlomit vaz by ale Varadkarovi mohla bytová krize. Průměrná cena nájmů v Irsku vzrostla v přepočtu na 45 tisíc korun. Jen za posledních devět let se zdvojnásobila.

Podle charitativních organizací se na neúnosnou úroveň dostal zejména počet rodin, které skončily na ulici. „Velice se obáváme, že půjde o dlouhodobý dopad pro děti i rodiny, dokonce i když se dostaneme ze současné krize, ve které se právě nacházíme,“ varuje Mike Allen z charitativní organizace Focus Ireland.

Odhady z konce loňského roku hovoří o deseti a půl tisících bezdomovců. Počet rodin na ulici za posledních pět let vzrostl o tři sta procent.

Do obtížné situace se dostává i mladá generace. „Mladí dospělí stále žijí se svými rodiči i na prahu třiceti let. Pokud mají pronájem, platí dva tisíce až dva a půl tisíce eur měsíčně. Za nájem v Dublinu to je zhruba za rok o devět tisíc eur více, než když se k moci dostala tato vláda,“ tvrdí Eoin O´Broin, poslanec opoziční Sinn Fein.