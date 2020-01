Paříž znepokojil Číňan cestující po městě s nepotvrzeným koronavirem. Mužův stav je kritický

Místní list Le Courier Picard se dokonce musel omlouvat za titulní stránku, na které použil výraz „žlutá výstraha“ spolu s fotografií Číňanky v roušce.Ve čtvrtek zasedne zvláštní komise, jež posoudí nebezpečí, které virus pro Francii představuje. „Air France se částečně připojila k ostatním evropským aerolinkám a výrazně zredukovala lety do Číny. Nechala pouze jeden let do Pekingu a jeden do Šanghaje, předtím jich bylo deset a třináct,“ prohlásil zpravodaj.

Peking se zdráhal vydat povolení k evakuaci občanů Evropské unie

Letadlo by mělo podle posledních informací přistát v Paříži během pátku. „První speciál odletěl v noci s lékařským týmem zhruba dvaceti lidí - psychologů, sester a doktorů. Jde o vojenský letoun A340 Esterel,“ uvedla ministryně zdravotnictví Agnes Buzynová. Speciály by měly být vypraveny celkem dva.

Let se dosud odkládal. „Důvodem je neochota z čínské strany udělit povolení. Čína proces neustále zdržuje hlavně z toho důvodu, že evakuace občanů Evropské unie na ni vrhá špatné světlo. Vlastně to vypadá, jako by nebyla schopná se s nákazou vypořádat sama. Po naléhání Unie to čínské úřady povolily, ale pořád nevíme přesně, kdy by (speciály) měly přiletět,“ poznamenal zpravodaj ČT v Paříži Jan Šmíd.

U žádného z evakuovaných se neprojevují příznaky nákazy. Musejí projít testy a po příletu do Paříže zůstat dva týdny v karanténě. „Samozřejmě není vyloučeno, že by mohli začít vykazovat symptomy i během letu, i na to je celá operace připravená. V takovém případě by šli dotyční rovnou do nemocnice,“ uvedl Šmíd.