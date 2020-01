Polsko a Rusko se přou kvůli holocaustu. Duda kvůli tomu odmítl přijet do Izraele

video Horizont ČT24: Roztržka mezi Polskem a Ruskem kvůli holocaustu zasáhla do vzpomínkových akcí

Skoro padesát státních delegací, deset tisíc policistů v ulicích a uzavřené hlavní silnice. Fórum konané v Jeruzalémě k 75. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim, je asi největší mezinárodní akcí, kterou kdy Izrael hostil. Kromě symbolického a pietního rozměru se do ní ale promítá i politika.

Odmítnutý projev

V Jeruzalémě se vedle sebe objeví zajímavé kombinace státníků, například republikánský viceprezident USA Mike Pence a předsedkyně dolní komory amerického kongresu za demokraty Nancy Pelosiová, ale také ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj.

„V jednom případě je pozoruhodná spíš neúčast než účast. A to u polského prezidenta Andrzeje Dudy,“ upozornil blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek. Duda se rozhodl, že na připomínkovou akci do Jeruzaléma nedorazí poté, co organizátoři odmítli jeho žádost o proslov. Fórum přitom nepořádá stát Izrael, ale ruský oligarcha Vjačeslav Moše Kantor.

„Nejvíc obětí holocaustu tvořili polští občané. A polský prezident nedostane slovo? Řekl jsem to jasně, je to překroucení historické pravdy!“ vysvětlil Duda. V Jeruzalémě chtěl představit polský pohled a hlavně se bránit případným slovům šéfa Kremlu.