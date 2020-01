Spojené státy vraždou Solejmáního ukázaly, že jsou teroristé, prohlásil íránský vůdce Chameneí

Írán je schopen čelit arogantní moci Spojených států, je to důkaz, že za námi stojí bůh. V Teheránu to prohlásil nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí, který poprvé od roku 2012 vede páteční modlitby. Íránský režim čelí tvrdé kritice poté, co armáda přiznala sestřelení civilního letadla. Do ulic pak vyšly tisíce lidí. Chamenejí ale v projevu zdůraznil, že miliony Íránců oplakávaly smrt generála Kásima Solejmáního zabitého Američany.