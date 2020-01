Přes 40 tisíc Filipínců se pomalu vrací do svých domovů poté, co v neděli vyvrhla sopka Taal ze své 311 metrů vysoké pece stovky tisíc tun popela. Pokryl krajinu do té míry, že prakticky všechna místa zešedla. Taal patří mezi menší sopky, nicméně v roce 1911 měla na svědomí 1300 životů, proto úřady evakuovaly rozsáhlé území. Otřesy způsobené erupcemi pociťovali lidé ve městě Tagaytay, které je vzdáleno 32 kilometrů.