Více než půl dekády po anexi spojil železniční most Krym s ruskou pevninou

„Rusko jednoznačně dává najevo, že Krym je jejich a bude to tak navždy nebo minimálně na velmi dlouhou dobu. Rusko potřebuje investovat do infrastruktury, protože Krym byl do značné míry odstřižen od ukrajinské infrastruktury. Jiné ruské regiony se tím mohou cítit odstaveny na vedlejší kolej, protože Krym je momentálně prioritou,“ upozornil editor zahraničního vysílání Českého rozhlasu Libor Kukal.

Cena jízdenky činí nejméně 3500 rublů (asi 1300 korun). Cesta ze Simferopolu do Moskvy a zpět má stát nejméně 2966 rublů. Most stál podle odhadů 228 miliard rublů (asi 84 miliard korun), dodal deník.

Ekonomický význam i klíčová symbolika

Nově vybudovaný železniční most má pomoci obyvatelům poloostrova. „Z ekonomického hlediska ta železnice zlevní potraviny a další zboží, protože nebude potřeba vozit ho náklaďáky a podobně. Současně je to způsob, jak dostat na Krym více turistů, protože poloostrov předtím navštěvovali především obyvatelé Ukrajiny, kteří tam už z pochopitelných důvodů nejezdí,“ poznamenal redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup.

„Je to i symbol – ruský stát říká: podívejte se, my se snažíme, my se o vás staráme,“ dodává Soukup. „Na Krymu se za pět let zvýšily důchody a další sociální dávky, současně ale výrazně vzrostly ceny, nejvíce citelné je to u cen léků, které jsou mnohonásobně vyšší než na Ukrajině,“ popsal vývoj Soukup.