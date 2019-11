Krvavý čtvrtek v Iráku. Policie zabila desítky lidí, Írán chce trestat agresory, kteří zapálili konzulát

Teherán žádá „rozhodné kroky“

Většinou se při minulých akcích pálily íránské vlajky. „Zapálení konzulátu včera v noci bylo statečným činem a jasným vzkazem iráckého lidu, že tu Íránce nechce,“ uvedl jeden z protestujících.

Teherán v reakci na incident vyzval irácké úřady, aby zasáhly proti útočníkům, kteří budovu zapálili. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Musáví žádal „rozhodné a efektivní kroky proti agresorům“.

Místní úřady už vyhlásily v Nadžafu zákaz vycházení. Obchody i vládní budovy zůstaly ve čtvrtek uzavřené, informovala státní média. Kvůli bezpečí vyšly irácké ozbrojené složky do ulic i ve městě Basra. „Chtěl bych říct, že všechny ulice už teď jsou průchodné a lidé by měli jít do práce,“ zdůraznil velitel jednotek irácké armády v Basře Alí Mešárí.