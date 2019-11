Tři Američané si odseděli 36 let za vraždu, kterou nespáchali. Policie proti nim použila falešné svědectví

video Horizont ČT24: Nevinní muži strávili 36 let ve vězení

Ransom Watkis, Andrew Stewart a Alfred Chestnut skončili před 36 lety za mřížemi ještě jako nezletilí. Tři kamarády zatkli za vraždu čtrnáctiletého studenta. Podle původního rozsudku ho střelili do krku poté, co jim odmítl dát svou bundu. Banální zápletce tehdy policie uvěřila, stejně jako údajným svědkům.

„Detektivové se při vyšetřování zaměřili na tři Afroameričany ve věku 16 let. Nezletilé svědky přinutili vypovědět, co se jim hodilo k uzavření případu,“ uvedla státní zástupkyně v Baltimore Marilyn Mosbyová.

Znovuotevření případu si vymohli sami odsouzení. Klíčová svědkyně, tehdy 14letá dívka, po letech změnila výpověď. Vraždu vůbec neviděla.

Soud označil za možného pachatele muže, který zemřel v roce 2002, a všechny tři nespravedlivě odsouzené okamžitě zprostil viny. „Bože… vždy jsem o tomto dni snil,“ uvedl dojatý Alfred Chesnut, když po dlouhých 36 letech opustil vězení.

Radost a nadšení trojice kamarádů ale střídá smutek. Sice jsou svobodní, ale bez vlastních rodin a kariér. „Prošli jsme si peklem. Nebylo to snadné. Jsme rádi, že jsme volní, ale musíme si uspořádat životy,“ plánuje Ransom Watkis.

Další nevinní v amerických věznicích

Podobných případů se podle Andrewa Stewarta za branami věznic skrývá mnoho. „Příliš mnoho lidí ztrácí svůj život ve vězení. Nezaslouží si to! Musíme s tím něco udělat. Hned!“ vyzývá.

Trojice mužů se proto chce spojit s organizací Mid-Atlantic innocence Project, která i jim výrazně pomohla na cestě za svobodou. Zaměřuje se na případy z 80. let, které často nesou rasový podtext. Za posledních devatenáct let společnost přispěla k osvobození 33 lidí, kteří si nespravedlivě odseděli dohromady přes šest set let.