Sundané senzory a varovná zpráva. Správce věděl o hrozbě pádu mostu v Janově roky, píší média

Podle vyšetřovatelů systém senzorů nefungoval od roku 2015, kdy byly odstraněny kvůli pracím na silnici. Navzdory apelu ze strany expertů včetně milánské polytechnické univerzity k jejich opětovné instalaci již nedošlo.

Od té doby probíhaly pouze reflektometrické testy, které podle vyšetřovatelů k řádnému prošetření stavu mostu nemohly stačit. Jedná se o metodu, která zjišťuje poruchy stavebních i jiných materiálů pomocí odrazu paprsku.

Rizika byla známá

Vedení společnosti Autostrade per l'Italia (ASPI), která most provozuje a která spadá do holdingu Atlantia, dosud tvrdilo, že ji firma SPEA, jež ve skupině mimo jiné dohlíží na bezpečnost staveb, před žádným rizikem ohledně janovského mostu nevarovala.

Tomu ovšem podle médií protiřečí dokument, který policie zabavila v digitálním archivu holdingu. Příslušný dokument analyzující rizika vypracovala ASPI a probírala ho správní rada jak samotné společnosti, tak holdingu Atlantia. Věděli o něm rovněž zástupci vlády.