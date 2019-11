V Hongkongu přituhuje a zraněných přibývá. Demonstrantům pomáhají lékaři v utajení

Počet vážnějších zranění roste

Prvotní diagnózu a doporučení poskytují medici přes mobilní aplikace na základě popisu a fotografií. Někdy se radí na dálku s ostatními lékaři v síti. Při velkých protestech ale vyrážejí přímo do ulic a drží se u prvních linií.

Právě tito dobrovolníci ošetřili jako první i taxikáře, který najel do davu demonstrantů a byl za to ošklivě zbit. „Nejdřív šlo spíš o následky zasažení slzným plynem, jako je podráždění kůže nebo očí. To můžeme zvládnout na místě. Ale přibývá složitějších zranění, zlomenin. To na ulici nevyřešíme, můžeme to zafixovat, stabilizovat, ale je potřeba následná péče,“ upozornila doktorka.

Někdo jde kvůli strachu do nemocnice třeba až za další dva tři dny a shazuje úraz na sport. Podle oficiálních čísel ošetřili ve státních nemocnicích od léta kvůli demonstracím přes dvanáct set pacientů. „Data zveřejněná vládou nejsou přesná, existuje mnoho skrytých zranění, proto taky naší klinice říkáme skrytá,“ podotkla lékařka.

Jaká jsou skutečná čísla, nikdo nedokáže odhadnout. Protesty proti vládě a vlivu Pekingu přitom neutichají, a tak je v podstatě jisté, že počet zranění dál poroste.