Ukrajina ohniskem spalniček. Rodiče váhají s očkováním, nemoc se šíří za hranice

video Horizont ČT24: Ukrajina řeší problém se spalničkami, šíří se i do světa

Epidemie spalniček na Ukrajině od roku 2017 zasáhla už 115 tisíc lidí, z toho jen za letošek 58 tisíc. Z Ukrajiny se navíc onemocnění často dostane do Polska, Rumunska ale i Německa a dál. Mezinárodní vyšetřovatelé zjišťují, zda židovští poutníci nezavlekli spalničky z ukrajinského města Umaň, kde je hrob významného rabína, také do Izraele a New Yorku.

Odpor ve společnosti

Nemoc prodělala loni spolu s dcerou i Olena Kudrjašovová z Kyjeva. Na základě zkušenosti nechala své dítě později očkovat. Když se o tom ale zmínila na Facebooku, spustila lavinu. „Dostala jsem mnoho negativních komentářů. Jak můžu nechat očkovat nemocné dítě? Jak jsem strašná, co jsem to za matku,“ vzpomíná Ukrajinka.

Podle dětské lékařky Anny Kucharukové ale situace není tak zlá. Do její soukromé ordinace v Žytomyru přicházejí nejen rodiče s nemocnými dětmi, ale i ti, kteří chtějí poradit. „Ve skutečnosti lidí bojujících proti očkování není tolik. Většina jen váhá. Hledají informace z různých zdrojů,“ říká doktorka.

Nepřiměřeně mnoho ukrajinských rodičů ale očkování dětí odkládá. Nevěří úřadům, ani zdravotnictví, které si spojují s korupcí. Pokles vakcinace živí i fámy na sociálních platformách.