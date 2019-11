Ženy v přední linii. Bývalý australský voják školí Afričanky v Zimbabwe pro boj s pytláky

Cesta k emancipaci

Strážkyně stejně jako jejich mužští kolegové bojují proti pytlákům, kteří loví hlavně slony a nosorožce. K jejich dopadení používají pokročilých způsobů armádního výcviku i moderní techniky včetně helikoptér nebo dronů.

Pro řadu z žen je to jediný způsob, jak změnit dosavadní směřování života a postavit se na vlastní nohy. „Můj muž mě bil, byl to zkrátka násilník. Ženám to zde pomáhá změnit jejich životní standard. Většina z nich se mohla začít vyvíjet, některé jsou už i finančně nezávislé,“ říká Nyaradzo Hotoová.

Boj proti pytlákům je velice nebezpečná záležitost. Příslušnice Akašingy, které pocházejí výhradně z oblastí nejvíce zasaženými pytláctvím, ale znají rizika. „Zemřou zde někdy ženy během přestřelky? Řekl bych, že ano. Stane se to. Je to bohužel povaha tohoto odvětví. Bude to smutný den, ale bude to zároveň den, kdy budu vědět, že se naše řady zase rozšíří, že budeme ještě víc na očích,“ míní Mander.