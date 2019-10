USA zveřejnily záběry z útoku na Bagdádího. Na stopu je navedl odpadlík Islámského státu

Pentagon ve středu zveřejnil první záběry z víkendového zásahu proti vůdci takzvaného Islámského státu (IS) abú Bakrovi Bagdádímu na severozápadě Sýrie. Ministerstvo obrany USA zároveň varovalo, že by se teroristická organizace mohla pokusit o odvetný útok. K dopadení Bagdádího Američanům podle listu The Washington Post pomohl bývalý člen IS.