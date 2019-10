Podle britských médií jsou mrtví nalezení v kamionu čínští občané

Policisté prohledali v noci na čtvrtek dvě nemovitosti v Severním Irsku. Řidičem nákladního vozu, kterého policie zadržela, je podle místního tisku Mo Robinson z města Portadown, které leží necelých 40 kilometrů jihozápadně od Belfastu. Muž čelí obvinění z vraždy.

„Hlavní podezřelý Mo Robinson zůstává ve vazbě, i když podle některých zdrojů nevěděl o tom, jaký náklad do Británie veze, a byl to on sám, kdo policii upozornil na ten strašlivý objev mrtvých těl ve svém nákladním voze,“ poznamenal z Velké Británie spolupracovník ČT Ivan Kytka.

Kromě vyšetřování smrti 38 dospělých a jednoho teenagera policie hrabství Essex, kde se ve kamion s těly našel, zahájila také další pátrání. Jeho cílem je zjistit, zda čin nějak souvisí s organizovaným zločinem. List The Guardian upozornil, že v poslední době roste aktivita sítí pašeráků lidí.