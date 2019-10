Summit EU potvrdil Lagardeovou do čela Evropské centrální banky

Za jmenování do nové funkce Lagardeová na Twitteru poděkovala. „Těším se, že budu spolupracovat s talentovanými zaměstnanci ECB, abychom udrželi ceny v eurozóně stabilní a banky bezpečné,“ uvedla.

Lagardeovou nominovali do čela ECB šéfové států a vlád EU na summitu na počátku letošního července, kdy vybrali jako kandidátku na předsedkyni Evropské komise také Ursulu von der Leyenovou. V polovině září souhlasil se jmenováním někdejší francouzské ministryně financí Evropský parlament.

Summit bude řešit i rozpočet

Evropská centrální banka sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem a rozhoduje o měnové politice Evropské unie, mimo jiné o úrokových sazbách. Lagardeová by měla v jejím čele působit osm let. Mandát může vykonávat pouze jednou.

Na programu druhého dne summitu je mimo jiné debata o víceletém rozpočtu EU. Podle předsedkyně budoucí Evropské komise Ursuly von der Leyenové jsou názory na podobu rozpočtu pro období 2021–2027 „velmi rozdílné“. „Bude to ještě hodně práce,“ zdůraznila před jednáním.

Důležité podle ní ovšem je, že bude posílena „modernizační část“ rozpočtu, která zahrnuje boj s klimatickými změnami, inovace, digitalizaci či vědu a vývoj. Investice do těchto oblastí totiž „Evropu posunou kupředu“, řekla nástupkyně Jeana-Claudea Junckera v čele unijní exekutivy.

Rok a půl poté, co komise přišla s návrhem rozpočtu, nepřekonaly unijní země neshody v názorech na jeho celkovou výši i na objem peněz určených na jednotlivé priority.

Německo a několik převážně severských zemí chtějí prosadit snížení rozpočtu z navrhovaných 1,11 procenta hrubého národního důchodu na jedno procento. To se nelíbí zemím z východu unie včetně Česka, které chtějí vyšší rozpočet a usilují o co největší objem peněz do fondů soudržnosti.

Prezidenti a premiéři evropského bloku budou jednat také o strategických prioritách pro další léta. Jednou z nich je boj s klimatickými změnami, kterému budou lídři věnovat zvláštní pozornost. O konkrétním zvýšení závazků však rozhodovat nebudou.