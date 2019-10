Kurdi a Turci se vzájemně obviňují z použití chemických zbraní

Po týdnu bojů stovky mrtvých

Turecká operace v syrském přihraničí probíhá již přes týden, podle kurdské správy oblastí na severu Sýrie při bojích zahynulo 218 civilistů, SOHR potom uvádí, že o život přišlo 203 bojovníků SDF a 171 členů protureckých milic. Počet civilních obětí je však podle ní třikrát nižší, než tvrdí kurdské zdroje. Ankara potom připouští pouze dvacet civilních obětí, z jejich smrti viní Kurdy. Zároveň turecká armáda oznámila, že padlo šest jejích vojáků.

Před boji podle různých zdrojů uprchlo 160 až 300 tisíc lidí, zamířili do částí Sýrie, kde se nyní nebojuje, nebo i za hranice do Iráku.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan řekl, že operace bude pokračovat, dokud nebude v pohraniční zóně široké 30 kilometrů vytvořen bezpečný prostor pro návrat syrských uprchlíků z Turecka. Agentura Reuters citovala nejmenovaného tureckého představitele, podle něhož operace pokračuje rychle a její první fáze by mohla skončit do 13. listopadu, kdy má podle původních plánů Erdogan navštívit Washington. Co přesně chce Turecko do tohoto data v Sýrii získat, však zdroj agentuře neřekl.