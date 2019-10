V zahraniční politice rivalové, v obchodu partneři. Putin po dvanácti letech navštívil Rijád

Ruský prezident Vladimir Putin na návštěvě Saúdské Arábie podepsal dvě desítky smluv. Týkají se energetiky, obchodu, zdravotnictví i turismu. Během návštěvy, při které se setkal s králem Salmánem i s korunním princem Muhammadem bin Salmánem, jednal i o situaci v Sýrii nebo cenách ropy. Putin přiletěl do Saúdské Arábie v pondělí a jde o jeho první cestu do islámského království od roku 2007. V úterý pokračoval do Spojených arabských emirátů.