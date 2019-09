Europoslankyně Maxová: Johnson se ohání tím, že chce změnit irskou pojistku. Stále od něj nic nemáme

Luděk Niedermayer (TOP 09) upozornil, že co se posledního října skutečně stane, je v rukou Britů. Varoval před brexitem bez dohody, který by podle něj na ostrovech způsobil potíže s pracovními místy, nedostatek léků a možná i potravin a chaos na hranici.

„V Irsku by tvrdý brexit mohl vyústit v něco, co je ještě horší než ekonomický problém, a to v náboženské a sektářské násilí,“ obává se Niedermayer.

Europoslanec zdůraznil, že legitimní zájem Irska o dobré ostrovní řešení nelze „hodit přes palubu.“ „To by přineslo ještě větší škody než tvrdý brexit, protože by to přineslo devalvaci hodnot, na kterých společná Evropa stojí,“ míní.

Niedermayer by proto umožnil Velké Británii termín odchodu znovu odložit. „Jakkoliv je to únavné a nic užitečného to zatím nepřineslo. Je třeba jim dát možnost, zvláště kdyby byla šance, že tentokrát bude odklad proměněn v něco, co nás přiblíží řešení, například nové volby,“ vyjádřil se.

Maxová: Stále od Johnsona nic nemáme

Další čas by Británii poskytla i Radka Maxová (ANO), která věří, že se v Británii nakonec najde někdo, kdo o odklad brexitu požádá. Zopakovala, že kontinent si nepřeje brexit bez dohody, mimo jiné právě kvůli stabilitě v Irsku. „Boris Johnson se ohání tím, že chce změnit irskou pojistku. Stále nic nemáme,“ zkritizovala britského premiéra.

Irská pojistka byla zapracována do návrhu brexitové dohody s cílem zabránit po britském odchodu z Evropské unie obnovení hraničních kontrol mezi Irskou republikou a Severním Irskem.