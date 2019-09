Premiér Johnson nechce ani odklad brexitu, ani předčasné volby

Jediné, co je podle něj brzdou v jednáních s Bruselem, jsou snahy některých poslanců hlasovat s vůdcem opozičních labouristů Jeremym Corbynem o dalším odkladu brexitu. Na adresu těchto rebelů z řad vládních poslanců vyjádřil Johnson naději, že tak neučiní. Poškodili by podle něj britskou vyjednávací pozici.

Zákon proti brexitu

Britský labouristický poslanec Hilary Benn na Twitteru zveřejnil návrh zákona proti brexitu bez dohody, který chce v Dolní sněmovně předložit opozice spolu s rebely z řad vládních poslanců.

Návrh dává vládě čas do 19. října na dosažení nové dohody s Evropskou unií na unijním summitu 17. října. V opačném případě požaduje souhlas parlamentu s neřízeným odchodem z bloku. Pokud vláda nesplní ani jednu podmínku, musí premiér dopisem požádat předsedu Evropské rady Donalda Tuska o další odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020.

1/8 The European Union (Withdrawal) (No. 6) Bill 2019 pic.twitter.com/16cmhdRkOp — Hilary Benn (@hilarybennmp) September 2, 2019

Parlament se po letní přestávce znovu schází v úterý. Podle zdroje agentury Reuters se protibrexitově naladění poslanci pokusí prosadit na program středečního zasedání hlasování o návrhu zákona proti brexitu.

I kdyby podporovatelé této snahy v následujících dnech uspěli, nemuselo by jejich vítězství být definitivní. Johnson by podle komentátorů využil jakékoli mezery, kterou by případný zákon obsahoval. Spekuluje se dokonce o tom, že by jej mohl zcela ignorovat.