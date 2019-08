Německo nakupuje jódové tablety ve velkém. Obává se jaderných havárií v sousedních zemích

Doporučení Komise pro ochranu před zářením počítají mimo jiné s tím, že v případě vážné jaderné nehody by ve více než osmdesátimilionovém Německu jódové tablety dostávaly děti, mladiství a těhotné ženy.

Prevence je třeba, míní expert

Hlavní nebezpečí přitom zdejší experti nevidí v Německu, které odstaví v roce 2022 poslední jaderné bloky. Šéf komise Wolfgang Müller má sice za to, že při uzavírání německých jaderných elektráren může dojít k menším nehodám, radiace se ale při nich ve větším neuvolní, myslí si odborník.

Za mnohem vyšší považuje riziko z jaderných elektráren v sousedních a dalších blízkých zemích. „Myslete na Belgii, na Francii, na Švýcarsko, na Česko, na Švédsko. A když se tam něco stane, musíme samozřejmě německé obyvatelstvo chránit,“ prohlásil.

Podobně před dvěma lety argumentovaly i západoněmecké Cáchy, které kvůli pochybám o stavu belgického jaderného reaktoru u města Tihange preventivně rozdávaly jódové tablety všem obyvatelům mladším 45 let. Někteří však tento krok hodnotili jako vyvolávání paniky.

Müller to tak v případě nynější rozsáhlé objednávky jódu ale nevnímá. „Panika se tím nevyvolá, ale možná hodně pochopení pro to, že je potřeba být dobře připraven,“ poznamenal s tím, že jaderné elektrárny v sousedních zemích budou fungovat ještě desítky let.