Downing Street proti Westminsteru. Britské špičky se přou o brexit

S tím souhlasí předseda dolní komory John Bercow. „Pokud by se objevil pokus obejít, přeskočit nebo, chraň Bůh, uzavřít parlament, bylo by to pro mě zavrženíhodné,“ rezolutně odmítá variantu, že by si vláda zjednodušila pozici a otevřela cestu k vystoupení bez dohody. O takovém scénáři se na ostrovech diskutuje čím dál intenzivněji.

Kolaboranti, řekl o poslancích Johnson

„Domnívám se, že poslanci by měli splnit to, co slibovali zas a znovu lidem této země. Měli by naplnit mandát referenda z roku 2016 a dne 31. října opustit Evropskou unii,“ apeluje na zákonodárce Boris Johnson. Oslabují podle něj vyjednávací pozici Londýna.

„My potřebujeme, aby naši evropští přátelé přistoupili na kompromis. Čím víc si ale budou myslet, že je tu šance, aby britský parlament brexit zablokoval, tím víc budou lpět na svých pozicích,“ vysvětloval na Facebooku. Vlivné poslance, již se případné vládní kličce kolem parlamentu chtějí bránit, obvinil ze „strašlivé kolaborace“.

Hrozba z Washingtonu

Po případném odchodu z Unie bez dohody se zahraniční obchod Velké Británie přestane řídit smlouvami, které má EU se světovými partnery uzavřené. Mimo jiné se to týká i Spojených států, s nimiž bude třeba uzavřít novou. A tamní šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová poslala do Londýna jasnou podmínku, bez které ji kongresmani neschválí: brexit nesmí zpochybnit takzvanou velkopáteční dohodu z roku 1998, která ukončila desítky let násilí na irském ostrově.

To je přitom velmi náročné. Součástí velkopáteční dohody je i to, že mezi katolickou Irskou republikou a protestantským Severním Irskem podléhajícím britské monarchii nebude fyzická hranice. Pokud však Británie opustí jednotný trh EU, v němž Irsko zůstane, bude potřeba kontrolovat a clít zboží putující přes hranici. Jak to udělat bez fyzických kontrol zatím nikdo nenavrhl a vylámali si na tom zuby i zkušení vyjednavači všech zainteresovaných stran, kteří otázku odložili prostřednictvím takzvané irské pojistky. Tu Johnson odmítá, řešení však nenaznačil.